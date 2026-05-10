Александр Волков победил Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА. У Кортес-Акосты — 20 побед и три поражения. До боя с Волковым он шёл на серии из трёх побед кряду.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Ориентировочное время начала боя — 6:00 мск.

