Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: прямая онлайн трансляция боя началась

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сражается с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок на момент написания новости начался.

Прямую трансляцию шоу можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр доступен на платформе UFC Fight Pass.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего в его активе в престижнейшей организации мира 13 побед и пять поражений.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету 10 побед и два поражения.

