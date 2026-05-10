Александр Волков упомянул День Победы после успеха в бою с Кортес-Акостой

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

После боя Волков прокомментировал свой успех. «Эй, парни. Я хочу сказать очень важную вещь. В моей стране очень важный праздник. Победа в Великой отечественной войне. Я знаю, вы не любите, когда дело не доходит до финиша. Мне было тяжело его поймать. Очень много опасности от него шло.

Сложно было попасть. А теперь я – претендент №1 на пояс. Я победил Гана, меня ограбили судьи. Я должен драться за этот титул. Я хотел показать, что лучший в мире. И я это доказал. Мне не важно, с кем драться. Перейра, Ган. Дайте мне этот бой», — сказал Волков после боя.

Александр теперь на серии из двух побед кряду.

