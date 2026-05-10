Появились судейские записки боя Волков — Кортес-Акоста

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30-27).

После окончания поединка появились судейские карточки. Так два из трёх рефери отдали первые два раунда Волкову (10-9), третий судья первый раунд с таким же счётом отдал Кортес-Акосте — а второй — россиянину. Третий раунд два арбитра также со счётом 10-9 отвели Александру, а один арбитр — доминиканцу.

