Александр Волков одержал 40-ю победу в ММА

Александр Волков одержал 40-ю победу в ММА
10 мая в Ньюарке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 328 второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

На счету российского бойца теперь 40 побед при 11 поражениях в ММА.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего в его активе в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.

В предыдущем поединке Волков раздельным судейским решением победил бразильца Жаилтона Алмейду.

