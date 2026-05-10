Александр Волков с юмором отреагировал на победу в бою с Кортес-Акостой

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

После оглашения результатов боя Волков уходил в подтрибунное помещение и дал короткий комментарий по бою: «Ё-моё… Я когда-нибудь закончу выигрывать? Я не понимаю. Что не так?», — сказал Волков после боя.

На счету 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА. У Кортес-Акосты — 20 побед и три поражения.

