Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: прямая онлайн трансляция боя началась

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. На момент написания новости трансляция боя началась, бойцы выходят в октагон.

В предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. Стрикленд, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса. В активе Чимаева 15 побед в 15 боях ММА. У Стрикленда — 30 побед и семь поражений.

Ранее на турнире свои победы одержали россияне Байсангур Сусуркаев, Роман Копылов и Александр Волков.