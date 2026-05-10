Джошуа Ван защитил пояс UFC, нокаутировав Тацуро Таиру

Завершился титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем пояса Джошуа Ваном (Мьянма) и японцем Тацуро Таирой. Их бой стал соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который проходит в американском Ньюарке в ночь с 9 на 10 мая.

Поединок завершился победой Вана техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс. На счету Вана теперь 21 победа и два поражения в ММА. Эта его седьмая победа кряду.

У Таиры теперь — 18 побед и два поражения в ММА. До сегодняшней неудачи он шёл на серии из двух побед подряд.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.