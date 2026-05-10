Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа Ван защитил пояс UFC, нокаутировав Тацуро Таиру

Джошуа Ван защитил пояс UFC, нокаутировав Тацуро Таиру
Комментарии

Завершился титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем пояса Джошуа Ваном (Мьянма) и японцем Тацуро Таирой. Их бой стал соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который проходит в американском Ньюарке в ночь с 9 на 10 мая.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Джошуа Ван (W) — Тацуро Таира
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
TKO
Тацуро Таира

Поединок завершился победой Вана техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, он сохранил чемпионский пояс. На счету Вана теперь 21 победа и два поражения в ММА. Эта его седьмая победа кряду.

У Таиры теперь — 18 побед и два поражения в ММА. До сегодняшней неудачи он шёл на серии из двух побед подряд.

Главным событием UFC 328 станет титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом.

Материалы по теме
День победы в UFC. Волков вышел под «Катюшу» и разобрался с крепким Кортес-Акостой
День победы в UFC. Волков вышел под «Катюшу» и разобрался с крепким Кортес-Акостой
Материалы по теме
Опрос
59% читателей «Чемпионата» уверены в досрочной победе Чимаева над Стриклендом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android