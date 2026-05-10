Джошуа Ван предложил провести реванш Александру Пантоже

Завершился титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем пояса Джошуа Ваном (Мьянма) и японцем Тацуро Таирой. Их бой стал соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который проходит в американском Ньюарке в ночь с 9 на 10 мая. Поединок завершился победой Вана техническим нокаутом в пятом раунде.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Джошуа Ван (W) — Тацуро Таира
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
TKO
Тацуро Таира

После боя Ван прокомментировал свой успех. «Таира оказался жёстким парнем. Спасибо моему тренеру, который советовал работать по корпусу. Пантожа, мы можем повторить эту историю, если захочешь», — сказал Ван в октагоне.

Напомним, Пантожа длительное время был обладателем пояса в этой весовой категории, однако проиграл Вану из-за травмы руки 6 декабря прошлого года.

