Джошуа Ван предложил провести реванш Александру Пантоже

Завершился титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем пояса Джошуа Ваном (Мьянма) и японцем Тацуро Таирой. Их бой стал соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который проходит в американском Ньюарке в ночь с 9 на 10 мая. Поединок завершился победой Вана техническим нокаутом в пятом раунде.

После боя Ван прокомментировал свой успех. «Таира оказался жёстким парнем. Спасибо моему тренеру, который советовал работать по корпусу. Пантожа, мы можем повторить эту историю, если захочешь», — сказал Ван в октагоне.

Напомним, Пантожа длительное время был обладателем пояса в этой весовой категории, однако проиграл Вану из-за травмы руки 6 декабря прошлого года.

