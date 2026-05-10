Александр Волков одержал 14-ю победу в карьере UFC
Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 328 в Ньюарке (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста
Всего в активе российского бойца в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.
Александру Волкову 37 лет, в UFC он дебютировал в 2016 году.
Всего в карьере MMA у россиянина 40 побед при 11 поражениях.
В предыдущем поединке Волков раздельным судейским решением победил бразильца Жаилтона Алмейду.
