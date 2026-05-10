Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и потерял чемпионский пояс UFC

10 мая в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей.

На счету Чимаева теперь 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. У Стрикленда — 31 победа и 7 поражений. Хамзат потерпел первую неудачу в профессиональной карьере.

Напомним, в предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. Стрикленд, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.