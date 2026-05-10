Александр Волков уступает только Исламу Махачеву по победам россиян в UFC

10 мая в Ньюарке (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 328 второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сразился с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Александру Волкову 37 лет. Он дебютировал в UFC в 2016 году. Всего в его активе в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений. По данному показателю, среди россиян, он уступает только чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву, у которого 17 побед в организации.

Всего в карьере MMA у Волкова 40 побед при 11 поражениях.