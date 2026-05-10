Перед началом боя Чимаев — Стрикленд в октагоне было большое количество охраны

10 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном событии турнира в титульном бою в среднем весе встречаются Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ и американец Шон Стрикленд.

Перед началом боя в октагоне было большое количество охраны для сохранения порядка.

Бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом

В предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс. Стрикленд, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса. В активе Чимаева 15 побед в 15 боях ММА. У Стрикленда — 30 побед и семь поражений.

Ранее на турнире свои победы одержали россияне Байсангур Сусуркаев, Роман Копылов и Александр Волков.