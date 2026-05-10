Шон Стрикленд отреагировал на победу в титульном бою с Хамзатом Чимаевым

Новый чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд прокомментировал победу над Хамзатом Чимаевым в титульном бою на UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Хочу извиниться перед американскими фанатами. Я всех вас уважаю, ребята. Это настоящий зверь. И я старался просто продать бой для вас, ребята. Я невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Все-все-все фанаты, я всех вас люблю. Это реализация моей мечты», — сказал Стрикленд после боя.

Напомним, Стрикленд нанёс Чимаеву первое поражение в профессиональной карьере. На счету Шона теперь 31 победа.

