Судейские записки проигранного Чимаевым боя со Стриклендом

10 мая в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. После окончания боя появились судейские записки.

Первые два арбитра поставили одинаковый счёт, отдав Чимаеву первый и четвёртый раунд, а Стрикленду — второй, третий и пятый (все — со счётом 10-9).

Третий судья отдал первый, четвёртый и пятый раунд Чимаеву, а второй и третий — Стрикленду (все — также со счётом 10-9).

Как итог — Стрикленд выиграл со счётом 48-47, 48-47, 47-48.

