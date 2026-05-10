Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере

10 мая в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Чимаев потерял чемпионский пояс UFC.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере, теперь на его счету 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение.

В активе Стрикленда 31 победа и семь поражений.

Напомним, в предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс.

