10 мая в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Чимаев потерял чемпионский пояс UFC.

Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере, теперь на его счету 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение.

В активе Стрикленда 31 победа и семь поражений.

Напомним, в предыдущем бою Хамзат победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс.