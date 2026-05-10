Судейское решение боя Чимаева и Стрикленда было справедливым?

10 мая в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей.

Бой проходил в относительно равном контексте и без явного преимущества кого-либо из бойцов, в связи с этим «Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос и ответить, верным ли было судейское решение о победителе.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом