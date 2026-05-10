Хамзат Чимаев надел чемпионский пояс UFC на Стрикленда после поражения

10 мая в Ньюарке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 328. Главным событием турнира стал титульный бой в среднем весе между представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

После окончания боя и объявления результатов Чимаев надел чемпионский пояс на талию Стрикленда и довольно тепло поздравил его с победой. Примечательно, что перед боем долгое время между бойцами был мощный трэш-ток с оскорблениями в адрес друг друга. На пресс-конференциях и дуэли взглядов было увеличено количество охраны, дабы избежать столкновений между бойцами.

Фото: Скрин с трансляции

