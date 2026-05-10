Глава UFC Дана Уайт отреагировал на судейское решение в бою Чимаев — Стрикленд

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал судейское решение в пользу Шона Стрикленда в чемпионском бою за пояс в среднем весе с Хамзатом Чимаевым.

«Перед пятым раундом у меня было 2-2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жёсткая весогонка», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после боя.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.

