10 мая главные новости спорта, UFC, MMA, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, теннис, WTA, футбол, МЛС, Серия А

«Каролина» в 1/2 финала КС, «Лейкерс» уступают 0-3 «Оклахоме». Главное к утру
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Филадельфию Флайерз» в четвёртом матче серии и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Оклахома-Сити Тандер» в плей-офф НБА и уступает в серии 0-3, Хамзат Чимаев (ОАЭ) уступил раздельным решением судей американцу Шону Стрикленду и потерял чемпионский пояс UFC. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Каролина» обыграла «Филадельфию» в 4-м матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.
  2. «Лейкерс» 3-й раз подряд уступили «Оклахоме» и оказались в шаге от вылета из плей-офф НБА.
  3. Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и потерял чемпионский пояс UFC.
  4. Александр Волков победил Вальдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328.
  5. Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Колорадо» и сократить счёт в серии.
  6. Джошуа Ван защитил пояс UFC, нокаутировав Тацуро Таиру.
  7. Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, с «баранкой» обыграв Голубич.
  8. Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса на турнире UFC 328.
  9. Роман Копылов победил Марко Тулио на UFC 328.
  10. Калинская в двух сетах обыграла Бенчич в матче третьего круга «тысячника» в Риме.
  11. «Кливленд» обыграл «Детройт» и сократил отставание в серии 1/4 финала плей-офф НБА.
  12. «Ювентус» победил «Лечче» и обошёл «Милан» в таблице Серии А.
