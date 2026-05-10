Дана Уайт раскрыл просьбу Чимаева по его будущему в UFC после поражения от Стрикленда

Президент UFC Дана Уайт высказался о будущем Хамзата Чимаева в UFC после потери им чемпионского пояса в бою с Шоном Стриклендом.

«Чимаев подошёл ко мне после боя и сказал, что хочет подняться в весе», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после боя.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений. Американец вышел на серию из двух побед кряду. На данный момент Шону 35 лет.

Напомним, сегодня все три россиянина: Роман Копылов, Александр Волков и Байсангур Сусуркаев — выиграли свои поединки на UFC 328.

