Дана Уайт заявил, что, по его мнению, Александр Волков проиграл бой Кортес-Акосте

Президент UFC Дана Уайт высказался о судейском решении в бою тяжеловесов Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты. Россиянин выиграл единогласным решением.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Уайт говорит, что он считал, что Вальдо Кортеc-Акоста выиграл бой, но арбитры отдали победу Волкову. Он говорит, что первый раунд был особенно близким», — написал журналист Аарон Бронстетер со ссылкой на слова Уайта с пресс-конференции.

На счету 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА. У Кортес-Акосты 20 побед и три поражения. До боя с Волковым он шёл на серии из трёх побед кряду.

