Дана Уайт заявил, что, по его мнению, Александр Волков проиграл бой Кортес-Акосте

Президент UFC Дана Уайт высказался о судейском решении в бою тяжеловесов Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты. Россиянин выиграл единогласным решением.

«Уайт говорит, что он считал, что Вальдо Кортеc-Акоста выиграл бой, но арбитры отдали победу Волкову. Он говорит, что первый раунд был особенно близким», — написал журналист Аарон Бронстетер со ссылкой на слова Уайта с пресс-конференции.

На счету 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА. У Кортес-Акосты 20 побед и три поражения. До боя с Волковым он шёл на серии из трёх побед кряду.

