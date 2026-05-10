Тимур Нагибин назвал причины поражения Чимаева от Стрикленда

Боец RCC Тимур Нагибин назвал причины поражения Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Бой раскачать очень сильно удалось обоим парням. И действительно, бой оправдал ожидания многих. Я думаю, Хамзат перепахал и был сильно заряжен на этот бой, это сыграло злую шутку, плюс тяжёлая сгонка веса. 21 кг — это очень много. Ждём второй бой, который будет не меньше интересен публике», — сказал Нагибин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.