Результаты поединков на турнире UFC 328

Сегодня, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 328. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков, которые прошли на ивенте.

Результаты турнира UFC 328

Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и вернул себе титул чемпиона в среднем весе.

Джошуа Ван победил Тацуро Таиру техническим нокаутом (раунд 5, 1:32).

Александр Волков победил Вальдо Кортес-Акосту единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Шон Брэди победил Хоакина Бакли единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27).

Кинг Грин победил Джереми Стивенса удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 4:20).

Атеба Готье победил Османа Диаса нокаутом (раунд 2, 1:10).

Ярослав Амосов победил Йоэля Альвареса удушающим приёмом (arm-triangle) (раунд 2, 1:13).

Грант Доусон победил Матеуша Ребецки удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 4:42).

Джим Миллер победил Джареда Гордона удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 1, 3:29).

Роман Копылов победил Марко Тулио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Пэт Сабатини победил Уильяма Гомиса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).

Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 4:12).

Хосе Очоа победил Клейтона Карпентера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).