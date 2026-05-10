Результаты поединков на турнире UFC 328

Сегодня, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 328. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков, которые прошли на ивенте.
Результаты турнира UFC 328
Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и вернул себе титул чемпиона в среднем весе.
Джошуа Ван победил Тацуро Таиру техническим нокаутом (раунд 5, 1:32).
Александр Волков победил Вальдо Кортес-Акосту единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Шон Брэди победил Хоакина Бакли единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27).
Кинг Грин победил Джереми Стивенса удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 4:20).
Атеба Готье победил Османа Диаса нокаутом (раунд 2, 1:10).
Ярослав Амосов победил Йоэля Альвареса удушающим приёмом (arm-triangle) (раунд 2, 1:13).
Грант Доусон победил Матеуша Ребецки удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 4:42).
Джим Миллер победил Джареда Гордона удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 1, 3:29).
Роман Копылов победил Марко Тулио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Пэт Сабатини победил Уильяма Гомиса единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).
Байсангур Сусуркаев победил Джордена Сантоса удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 3, 4:12).
Хосе Очоа победил Клейтона Карпентера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).