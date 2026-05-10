Шон Стрикленд — второй экс-чемпион UFC в среднем весе, который смог вернуть чемпионство

35-летний американский боец Шон Стрикленд, являющийся новоиспечённым чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), после поединка с 32-летним уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, повторил уникальное достижении.

Шон стал вторым бывшим чемпионом в среднем весе, который смог вернуть себе чемпионство. Единственным человеком до сегодняшнего поединка с Чимаевым, которому это также удалось сделать, является 36-летний нигерийский боец Исраэль Адесанья. При этом до этого боя Стрикленда и Чимаева в среднем весе было четыре неудачные попытки бывших чемпионов вернуть себе титул, одна из которых на счету американца.