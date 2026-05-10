Статистика боя Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: удары, процент точности

Представлена статистика боя Чимаев — Стрикленд
Пресс-служба UFC опубликовала статистику поединка между Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом за титул чемпиона UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

Фото: Кадр из трансляции

Согласно опубликованным данным, в нанесённых акцентированных ударах Шон (133) превзошёл Хамзата (98). При этом Чимаев мог реализовать девять из 13 попыток перевода оппонента в партер, в то время как американский боец не смог перевести Борза и один раз. При этом Хамзат также превзошёл визави по времени контроля в партере — 6:04, хотя Стрикленд также некоторое время смог удерживать соперника — 3:01.

Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
