Представлена статистика боя Чимаев — Стрикленд

Пресс-служба UFC опубликовала статистику поединка между Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом за титул чемпиона UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

Согласно опубликованным данным, в нанесённых акцентированных ударах Шон (133) превзошёл Хамзата (98). При этом Чимаев мог реализовать девять из 13 попыток перевода оппонента в партер, в то время как американский боец не смог перевести Борза и один раз. При этом Хамзат также превзошёл визави по времени контроля в партере — 6:04, хотя Стрикленд также некоторое время смог удерживать соперника — 3:01.