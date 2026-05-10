Чимаеву прикладывали лёд, Стрикленд эмоционально реагировал на победу. Фото с боя

10 мая в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном поединке турнира встретились представитель ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Шон Стрикленд.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Для Чимаева это поражение стало первым в карьере, сейчас на его счету 15 побед в 16 поединках. В активе Стрикленда 31 победа при семи поражениях.

После боя Чимаев поздравил соперника с победой и надел на него чемпионский пояс UFC.

«Хочу извиниться перед американскими фанатами. Я всех вас уважаю, ребята. Это настоящий зверь. И я старался просто продать бой для вас, ребята. Я невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Все-все-все фанаты, я всех вас люблю. Это реализация моей мечты», — сказал Стрикленд после боя.