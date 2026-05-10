Шон Стрикленд — двукратный чемпион UFC

35-летний американский боец Шон Стрикленд после победы в главном бою вечера на турнире UFC 328 в ночь на 10 мая в Ньюарке, США, над 32-летним уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, стал двукратным чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship в среднем весе.

Стрикленд одержал победу раздельным судейским решением (48-47; 48-47; 47-48) и стал двукратным чемпионом дивизиона.

В первый раз Шон стал чемпионом по итогам поединка с нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293 9 сентября 2023 года в Австралии, где одержал победу единогласным решением. Своё чемпионство американец потерял уже в первой защите, проиграв раздельным решением Дрикусу дю Плесси.