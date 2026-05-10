Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд — двукратный чемпион UFC

Шон Стрикленд — двукратный чемпион UFC
Комментарии

35-летний американский боец Шон Стрикленд после победы в главном бою вечера на турнире UFC 328 в ночь на 10 мая в Ньюарке, США, над 32-летним уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, стал двукратным чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship в среднем весе.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

Стрикленд одержал победу раздельным судейским решением (48-47; 48-47; 47-48) и стал двукратным чемпионом дивизиона.

В первый раз Шон стал чемпионом по итогам поединка с нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 293 9 сентября 2023 года в Австралии, где одержал победу единогласным решением. Своё чемпионство американец потерял уже в первой защите, проиграв раздельным решением Дрикусу дю Плесси.

Материалы по теме
Шон Стрикленд — второй экс-чемпион UFC в среднем весе, который смог вернуть чемпионство
Материалы по теме
Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android