Стало известно, какие бойцы получили бонусы по итогам UFC 328. Стрикленд не в их числе

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC 328, который состоялся в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Бонусы по итогам турнира UFC 328

Лучшее выступление вечера – Ярослав Амосов и Джим Миллер.

Лучший бой вечера – Джошуа Ван vs Тацуро Таира.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном событии вечера американец Шон Стрикленд победил представителя ОАЭ Хамзата Чимаева раздельным решением судей и вновь завоевал титул UFC в категории до 84 кг.