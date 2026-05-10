Стало известно, какие бойцы получили бонусы по итогам UFC 328. Стрикленд не в их числе

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC 328, который состоялся в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).
Бонусы по итогам турнира UFC 328
Лучшее выступление вечера – Ярослав Амосов и Джим Миллер.
Лучший бой вечера – Джошуа Ван vs Тацуро Таира.
Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.
Напомним, в главном событии вечера американец Шон Стрикленд победил представителя ОАЭ Хамзата Чимаева раздельным решением судей и вновь завоевал титул UFC в категории до 84 кг.