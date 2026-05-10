Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, какие бойцы получили бонусы по итогам UFC 328. Стрикленд не в их числе

Стало известно, какие бойцы получили бонусы по итогам UFC 328. Стрикленд не в их числе
Комментарии

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила, кто получил бонусы по итогам турнира UFC 328, который состоялся в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Бонусы по итогам турнира UFC 328

Лучшее выступление вечера – Ярослав Амосов и Джим Миллер.
Лучший бой вечера – Джошуа Ван vs Тацуро Таира.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном событии вечера американец Шон Стрикленд победил представителя ОАЭ Хамзата Чимаева раздельным решением судей и вновь завоевал титул UFC в категории до 84 кг.

Материалы по теме
Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android