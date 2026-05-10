«У Хамзата что-то в лагере произошло». Хамзин — про сенсационное поражение Чимаева

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался насчёт поражения представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Думаю, что у Хамзата что-то в лагере произошло. Перепахал или ещё что-то. Видно, что после первого раунда силы отдал, не стал вести бой за счёт борьбы дальше. Было видно, что тяжело ему. Получили что получили, Стрикленд удивил. Но, думаю, что-то в лагере было», — сказал Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.