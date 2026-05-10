«Ему было тяжело гонять». Уайт намекнул, что на выступление Чимаева повлияла весогонка

Президент UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что на выступление представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в бою с американцем Шоном Стриклендом повлияла тяжёлая весогонка. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Думаю, Хамзату было тяжело гонять вес. Он крепкий парень, настоящий зверь, и я бы не ожидал, что Хамзат сдастся», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Теперь в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.