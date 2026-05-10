Рагозин: удивило, что Чимаев и Стрикленд быстро просели функционально

Боец RCC Михаил Рагозин проанализировал бой между представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Не удивлён результатом боя. Мой прогноз сбылся: я говорил, что Хамзат либо быстро переедет Стрикленда, либо потом будет очень сложный бой для обоих с решением. Так и случилось.

Первый раунд был доминирующим, но Стрикленд показал хорошую защиту, выходил из плохих ситуаций. Удивило, что оба быстро чуть просели функционально. Думаю, это из-за того, что большая ответственность, шумихи много вокруг боя, высокое напряжение, атмосфера. Это сказалось. После первого раунда устали оба. И начался изнурительный бой. Весогонка ещё сказалась, но, думаю, больше психологический фактор.

Раздельное решение судей может коснуться как в одну, так и в другую сторону. Ну и домашняя площадка Стрикленда чуть сыграла, может», — сказал Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.