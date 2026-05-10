Хамзат Чимаев потерял чемпионство UFC, не проведя ни одной успешной защиты

32-летний уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, потерял чемпионство в среднем весе, не проведя ни одной успешной защиты своего титула.

Чимаев потерпел своё первое поражение в карьере и потерял титул в ночь на 10 мая в главном поединке турнира, где его соперником стал 35-летний американский боец Шон Стрикленд. Поединок закончился раздельным судейским решением (47-48; 47-48; 48-47).

Хамзат стал чемпионом в среднем весе 17 августа 2025 года, где победил единогласным решением представителя Южной Африки Дрикуса дю Плесси. С тех пор Чимаев не выходил в октагон до сегодняшней ночи, где и провёл свою первую и неудачную защиту титула.