Шон Стрикленд сообщил, что дрался с Чимаевым, будучи травмированным

Шон Стрикленд сообщил, что дрался с Чимаевым, будучи травмированным
Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд сообщил, что вышел на бой против представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, будучи травмированным. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Во вторник я спарринговал с Джонни Эблином — этим ублюдком, чемпионом PFL — в зале Плинио Круза (тренера Алекса Перейры. — Прим. «Чемпионата»). Он, блин, попытался меня ударить, а я врезался в эту кирпичную стену и вывихнул плечо. В итоге во вторник у меня развился вывих акромиально-ключичного сустава первой степени», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
