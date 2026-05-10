Шон Стрикленд сообщил, что дрался с Чимаевым, будучи травмированным

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд сообщил, что вышел на бой против представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, будучи травмированным. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Во вторник я спарринговал с Джонни Эблином — этим ублюдком, чемпионом PFL — в зале Плинио Круза (тренера Алекса Перейры. — Прим. «Чемпионата»). Он, блин, попытался меня ударить, а я врезался в эту кирпичную стену и вывихнул плечо. В итоге во вторник у меня развился вывих акромиально-ключичного сустава первой степени», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.