«Спасибо, воин». Стрикленд поблагодарил Чимаева за бой

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поблагодарил представителя ОАЭ Хамзата Чимаева за проведённый поединок. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Спасибо всем фанатам, которые меня поддерживали. Я не был бы здесь без вас. Спасибо воину Хамзату за то, что разделил клетку со мной», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.