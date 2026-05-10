Главная Бокс/ММА Новости

«Спасибо, воин». Стрикленд поблагодарил Чимаева за бой

«Спасибо, воин». Стрикленд поблагодарил Чимаева за бой
Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поблагодарил представителя ОАЭ Хамзата Чимаева за проведённый поединок. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Спасибо всем фанатам, которые меня поддерживали. Я не был бы здесь без вас. Спасибо воину Хамзату за то, что разделил клетку со мной», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.

Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
