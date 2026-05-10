«Я его люблю». Стрикленд подтвердил, что между ним и Чимаевым не было вражды

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд подтвердил, что между ним и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым никогда не было настоящей вражды. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

— Теперь, когда бой закончился, можем ли мы получить достоверную информацию? Что именно произошло между вами двумя на тренировке? Было ли это так безумно, как все говорят?

— Нет, нет. Я думаю, что Чимаев, особенно учитывая, что он чеченец, очень гордый парень. Знаете, я иногда говорю вещи, которые могут кого-то обидеть, но это просто юмор. Думаю, из-за того, что Хамзат из другой части мира, он не всегда понимал мой юмор. Но Чимаев — хороший парень. Тем не менее мы в бойцовском бизнесе. Вы ожидаете, что я выйду и скажу: «Да, Чимаев, ты такой хороший парень, давай проведём честный бой»? Нет, вы хотели, чтобы я его оскорбил. И я сделаю это для вас.

— То есть между вами действительно не было никакой вражды?

— Хамзат — хороший парень. Я его люблю. Мы кое-что сделали, чтобы раскрутить бой, — сказал Стрикленд во время общения с прессой.