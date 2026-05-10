Легенда WWE раскритиковал Луку Дончича за пропуск старта плей-офф

77-летний легендарный американский рестлер Рик Флэр, являющийся первым двойным участником Зала славы промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), раскритиковал 27-летнего звёздного разыгрывающего Луку Дончича, выступающего за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», за пропуск старта плей-офф из-за травмы.

«Лука Дончич, есть только одно слово, которое я могу сказать, — РАЗОЧАРОВАНИЕ. $ 46 млн, а ты не можешь играть. Боже мой, я бы прыгнул с Эмпайр-стейт-билдинг с парашютом за $ 46 млн в год, и я даже не знаю, как дёрнуть за кольцо, чтобы раскрыть его, — но я бы рискнул», — написал Флэр в социальной сети Х.

В концовке регулярки Лука получил растяжение подколенного сухожилия, из-за чего выбыл из игры. Без него «Лейкерс» в первом раунде обыграли «Хьюстон Рокетс» (4-2), а в 1/4 финала уступают «Оклахома-Сити Тандер» — 0-3.