Шлеменко отреагировал на поражение Чимаева от Стрикленда

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко отреагировал на поражение представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«К судейству никаких вопросов. Бой был очень близкий. Голос могли отдать в любую сторону. Если посмотреть статистику, где-то Чимаев работал первым номером. По раундам 3:2. Первый и третий раунды за Чимаевым. Остальные забрал Шон. Любое поражение — повод провести большую работу над ошибками», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.