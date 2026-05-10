Шон Стрикленд ответил, против кого хочет провести следующий бой в UFC

Новоиспечённый чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд ответил, против кого хочет провести следующий бой в североамериканской организации.

«Имавов — следующий претендент. Я немного передохну, поддержу своего друга Алекса Перейру на мероприятии в Белом доме. Дайте мне немного времени, пусть заживёт мой сломанный нос, а потом мы вернёмся в клетку», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.