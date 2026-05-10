Фото: разбитое лицо Шона Стрикленда после боя с Хамзатом Чимаевым

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд опубликовал фото своего лица после боя с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Лучшая работа в мире», — подписал фото Стрикленд, опубликовав на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде Шона Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.