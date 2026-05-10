«Этот волк — пудель. Дайте мне его поскорее». Пауло Коста — о Чимаеве

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста рассказал о желании провести бой с экс-обладателем чемпионского пояса UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Этот волк – пудель. Дайте мне его поскорее», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

После сегодняшнего поединка с Шоном Стриклендом теперь в рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и одно поражение. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Хамзат Чимаев выступает с 2018 года.

Ранее Хамзат Чимаев оставил послание Шону Стрикленду после поражения в бою с ним.