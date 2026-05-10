«Выглядел великолепно». Уайт выразил восхищение выступлением Стрикленда в бою с Чимаевым

Президент UFC Дана Уайт выразил восхищение выступлением американца Шона Стрикленда в бою с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул чемпиона UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Шон выглядел великолепно. У него необычный стиль, с ним трудно драться. Он крепкий, выносливый парень, который никогда не сдаётся», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.