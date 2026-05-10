Иржи Прохазка отреагировал на победу Стрикленда в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка отреагировал на победу американца Шона Стрикленда в бою с представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Что бы ни произошло — всё случилось до боя. Ты можешь показать миру что угодно, но тебе нужно прожить эту роль на полную. Поздравления Шону за то, что показал силу и справился с этим давлением. С другой стороны, чистая ненависть на пресс-конференции и улыбки в клетке? Нет, мы Воины и наша миссия — полностью справляться с огнём в наших сердцах и быть спокойными в голове», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети Х.