Арман Царукян прокомментировал поражение Чимаева в бою со Стриклендом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян прокомментировал поражение своего друга, представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Сегодня мы сражались изо всех сил, и все, кто смотрел бой, знают, что произошло на самом деле. Выше голову, чемпион. Ты скоро вернёшь свой пояс», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.