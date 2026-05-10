Дана Уайт ответил, получит ли Чимаев в полутяжёлом весе сразу бой за титул

Президент UFC Дана Уайт ответил, получит ли экс-чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев сразу бой за титул UFC в полутяжёлом весе при потенциальном переходе в категорию до 93 кг.

«Честно говоря, я пока об этом не думаю, но подъём в весе обещает много интересного», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в категории до 84 кг. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.