Волков на сегодняшний бой в UFC вышел с флагом России под песню «Катюша»

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков на сегодняшний бой против представителя Доминиканской республики Вальдо Кортес-Акосты вышел с флагом России под музыкальную композицию «Катюша». Их поединок стал третьим по значимости событием вечера и завершился победой Драго единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Теперь в своём профессиональном рекорде российский боец имеет 40 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и 11 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. На профессиональном уровне в ММА Александр дебютировал в 2009 году.