Волков на сегодняшний бой в UFC вышел с флагом России под песню «Катюша»

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков на сегодняшний бой против представителя Доминиканской республики Вальдо Кортес-Акосты вышел с флагом России под музыкальную композицию «Катюша». Их поединок стал третьим по значимости событием вечера и завершился победой Драго единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

Фото: Кадр из трансляции

Теперь в своём профессиональном рекорде российский боец имеет 40 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и 11 поражений. Волков является бывшим чемпионом Bellator и M-1 Challenge в тяжёлом весе. На профессиональном уровне в ММА Александр дебютировал в 2009 году.

День победы в UFC. Волков вышел под «Катюшу» и разобрался с крепким Кортес-Акостой
