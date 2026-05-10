Дана Уайт предположил, почему Чимаев решил перейти в полутяжёлый вес

Президент UFC Дана Уайт предположил, почему бывший чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг) Хамзат Чимаев заявил о желании перейти в полутяжёлый вес.

«Хороший вопрос… Честно говоря, не знаю. С тех пор, как Хамзат пришёл в UFC, он добился всего, о чём говорил. Может, тот успех, который пришёл к нему, и жизнь чемпиона повлияли на него», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в категории до 84 кг. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.