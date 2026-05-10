Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт предположил, почему Чимаев решил перейти в полутяжёлый вес

Дана Уайт предположил, почему Чимаев решил перейти в полутяжёлый вес
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт предположил, почему бывший чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг) Хамзат Чимаев заявил о желании перейти в полутяжёлый вес.

«Хороший вопрос… Честно говоря, не знаю. С тех пор, как Хамзат пришёл в UFC, он добился всего, о чём говорил. Может, тот успех, который пришёл к нему, и жизнь чемпиона повлияли на него», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Чимаев сегодня потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в категории до 84 кг. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. До этого он шёл на серии из 15 побед в 15 боях.

Материалы по теме
Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android