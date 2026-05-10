Стрикленд: я всегда был плохим парнем, который хотел стать хорошим

Новоиспечённый обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд признал, что на самом деле не считает себя плохим человеком и стремится быть хорошим.

«Я всегда был плохим парнем, который хотел быть хорошим, но при этом всегда хотел быть хорошим парнем. В восьмом классе моя учительница сказала: «Шон, тюрьмы построили для таких, как ты», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

В профессиональном рекорде Шона Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. Американский боец дебютировал в ММА в марте 2008 года.