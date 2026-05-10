Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку в бою с Чимаевым

Экс-чемпион UFC: Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку в бою с Чимаевым
Комментарии

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением насчёт боя между соотечественником Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Вот это выступление у Стрикленда и потрясающий бой. 48–47 в пользу Шона — правильный счёт. Была ничья перед последним раундом, и Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку UFC 328», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
