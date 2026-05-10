Экс-чемпион UFC: Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку в бою с Чимаевым

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением насчёт боя между соотечественником Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Вот это выступление у Стрикленда и потрясающий бой. 48–47 в пользу Шона — правильный счёт. Была ничья перед последним раундом, и Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку UFC 328», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.