Стрикленд отреагировал на то, что Чимаев надел на него чемпионский пояс UFC

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд отреагировал на то, что представитель ОАЭ Хамзат Чимаев надел на него пояс UFC после завершения поединка. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Когда ты выходишь на бой с другим человеком, твоя душа обнажается. Вы истекаете кровью и хотите сдаться. В бою ты просто испытываешь такое уважение, которое не зависит от расы, религии, национальности. Ты как бы становишься чьим-то братом», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.